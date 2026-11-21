知情人士透露，網路安全公司CrowdStrike正洽談收購同業Zscaler，交易可能近期達成。倘若談成，預料成為資安產業史上最大規模併購案，也將打造出全球規模最大、專營網路安全服務的供應商之一。

截至20日收盤，Zscaler市值約320億美元，CrowdStrike市值約2,330億美元，兩家公司合併後，合計市值預估達到約2,650億美元的公司。消息傳出後，Zscaler股價盤後大漲17%，CrowdStrike則重挫8%。不過，知情人士表示，雙方仍在談判，無法保證最終達成協議。

隨著企業客戶希望減少合作的資安服務商數量，轉而青睞能提供多種產品的整合式資安平台，加上人工智慧（AI）帶來新興網路威脅，促使資安業者競相擴大產品與服務範圍，帶動產業併購活動激增。Google母公司Alphabet去年以320億美元收購資安新創公司Wiz，思科及Palo Alto Networks近年也接連大手筆併購。

CrowdStrike旗下Falcon平台廣泛用於保護筆電、伺服器及行動裝置等終端設備，近年透過收購與內部研發，將業務拓展至雲端安全等領域。Zscaler則是「零信任」資安技術先驅，透過持續驗證使用者及裝置，確保企業應用程式與資料的存取安全。