美股主要指數都已從近期高峰摔落逾10%，如今市場稍微下修聯準會（Fed）升息預期，OIS合約已不再完全反映12月升息1碼。但Fed官員抗通膨的態度並未鬆動，且多名分析師表示，別指望聯準會（Fed）會出手救市，因現階段決策官員首要考量是抑制通膨。

Fed理事庫克20日就表示，此刻央行亟需提高利率壓抑通膨。她警告，若是延遲行動，可能冒著將來必須把利率升得更高、更猛的風險。她在智利一場央行會議上說：「通膨超標已五年半，價格和工資訂定者上修通膨預期的風險與日俱增。」

同日，費城聯邦準備銀行總裁鮑爾森說，她對Fed下月決策會議進一步升息抗通膨的展望，持開放態度，但認為官員應當以「審慎」步調行動。她說：「利率路徑理所當然的走向很明確，就是走高。」

由此看來，Fed決策官員應會持續升息，儘管近來美股承受賣壓，但跌幅遠小於過去四年來上漲的幅度。CIBC資本市場首席經濟學家沈菲德說：「股價跌幅必須更大，才會對近幾年來股市創造的財務構成影響。」

EY-Parthenon首席經濟學家達科認為，Fed官員對股市波動多半不為所動。他說：「他們仍希望表達並落實收緊貨幣政策的立場，不顧金融情勢已收緊的事實。」

Fed在今年9月提高利率1碼（0.25個百分點），是三年來首次升息，設法擊退消費者物價持續上漲的走勢。會議紀錄顯示，股市疲軟是導致Fed官員10月按兵不動的一大因素，他們也預期Fed將進一步調高利率。

沈菲德指出，除非兩種情況發生，Fed才會在評估利率決策時把股市因素納入考量：股市跌得夠深以至於產生負面的財富效應，或是市場疲態反映經濟前景不妙。但他認為，就此刻而言，比起近幾年飆漲幅度，標普500指數最近的跌幅不算什麼，還不足以引起Fed決策官員關切。

牛津經濟研究院首席美國經濟學家范豪頓說，股市賣壓加深對經濟可能構成的一大風險，是高所得者可能停止消費。富人踴躍消費帶動消費者支出勁升，是今年美國經濟強勁成長的重要驅動力。

基於10月通膨數據高於預期，12月升息似乎已成定局。Nationwide Financial首席經濟學家波斯賈其克說，Fed如果12月不升息，恐惹來為股市護盤的罵名。