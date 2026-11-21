英國金融時報報導，俄羅斯和烏克蘭正競相爭購供應量日減的中國大陸製光纖，用於防通訊壅塞的無人機，光纖價格因此已暴漲六倍多。

過去兩年來，光纖無人機在戰場上的使用量日增，這種無人機大量用比髮絲細的光纖連結，可避免無線電訊號干擾。

這已造成光纖搶購潮並推升市場行情。交易員和烏克蘭無人機廠商說，高品質光纖價格已從春季約每公里四美元飆到近30美元。資料中心的用量旺盛，也為光纖價格漲勢推波助瀾。

倫敦商品研究公司CRU光纖與電纜業分析師阿里說：「除傳統電信需求外，全球光纖需求愈來愈受人工智慧（AI）資料中心建置和光纖無人機應用驅動。」他說，受俄烏戰爭影響，光纖無人機興起，導致2025年光纖用量明顯擴增；2026年需求更激增，俄、烏需求占大部分。

莫斯科在搶購陸製光纖上占優勢，因為集中購買且數量龐大；烏克蘭則由數百家公司和中間商分別採買。烏克蘭貿易商說，他們是透過陸企得知這些市場訊息，俄羅斯買家直接和大陸供應商議約，「對價錢較不敏感」。

俄羅斯唯一一座光纖工廠2025年遭烏軍轟炸後停產，之後俄羅斯無人機製造商完全倚賴從中國大陸進口。

價格高漲正開始降低光纖無人機的經濟效益。烏克蘭無人機製造商TAF Industries創辦人亞寇文科說，一架30公里光纖無人機，單單是光纖的成本就將近1,000美元，以致眾多無人機公司選擇用無線裝置，搭配300美元的星鏈終端設備。

根據亞洲大型投資銀行華泰證券今年稍早發布的報告，中國大陸目前占全球逾半數光纖製造，以及將近五成的光纖電纜成品產量。