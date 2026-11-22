美國財政部長貝森特表示，「適當的晶片管制措施已經到位，遠端存取也已經受到限制」，認為不需要再對較舊款的輝達晶片銷往大陸加碼限制，輝達的H200晶片是可以賣給大陸的。

貝森特剛隨美國總統川普結束亞洲行，川普這趟在深圳與大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普丁會面。貝森特的說法，代表美國對大陸的AI晶片政策在峰會後維持不變。

貝森特接受CNBC《Squawk Box》節目訪問時，主持人艾森問及黃仁勳是否曾出現在會談話題中，他直接回答：「沒有。」

黃仁勳此前曾成功遊說川普政府放寬輝達晶片出口限制，讓公司得以在取得許可後，向中國出售部分AI晶片。隨著相關爭議延燒，華府是否重新檢視對中出口政策，也受到關注。貝森特說，輝達的H200晶片是可賣給大陸的「門檻級」晶片，相關政策「照計畫延續」。至於輝達已停止對大陸出售H200晶片，他回應「我不預期政策會有任何改變」。