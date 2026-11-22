比特幣價格一度跌至兩年多低點，從美國總統川普重返白宮後備受追捧的資產，淪為投資人撤出投機性押注下的受害者，而日圓和瑞士法郎再度成為避險寵兒。

比特幣20日在美國重挫6%，21日亞洲盤中再跌5.7%至55,533美元，寫2024年9月以來最低水準。隨後反彈至60,279美元。

比特幣近幾周面臨多重壓力，包括全球最大加密貨幣交易所幣安10月底遭駭，以及民主黨在美國期中選舉大勝，引發市場擔心加密貨幣產業推動放寬監管的努力失去動能。如今美元走強、利率看升，也平添更多壓力。

GSR資產管理總經理貝爾表示，市場信心急遽下滑，投資人正降低風險部位，拖累通常在去槓桿環境下表現疲弱的比特幣。

另一方面，市場對人工智慧（AI）熱潮能否持續的疑慮升高，帶動避險需求，並對美元構成壓力，日圓和瑞士法郎表現優於其他貨幣。日圓20日兌美元升值0.7%，創約一個月最大單日升幅；瑞郎也終結連八天貶值，升值0.4%。