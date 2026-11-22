美國股市20日尾盤賣壓加劇，費城半導體指數暴跌10.7%，輝達重摔14%、台積電ADR大跌9.4%，標普500和道瓊雙雙跌入修正區，那斯達克則寫下2020年3月以來最慘單周表現。本周通膨數據、年底購物旺季買氣及科技業財報，將考驗跌勢能否止穩。分析師也提醒，即使出現強勁反彈，也未必代表賣壓已盡。

標普500指數20日下跌3.7%，連跌七個交易日，寫下2020年2月以來最長頹勢，較10月6日高點回落11.6%，和道瓊工業指數雙雙跌入修正區。那斯達克綜合指數重挫5.2%，今年漲幅全數吐回，周線跌約一成，為2020年3月以來最慘單周表現。

資金轉向公債避險，美國10年期公債殖利率下滑約0.1個百分點至4.94%；VIX指數一度升至40，為2025年4月以來最高。

費半指數較6月高點已跌43%。上周五賣壓已遍及記憶體、儲存和AI晶片業者。SanDisk重挫16%，美光下跌14%，威騰、博通和邁威爾各跌約12%。

Anthropic也未能扭轉頹勢。上周四掛牌首日收漲17%後，上周五轉而下挫9.1%，股價回到接近發行價的水準。

野村美洲股票業務共同主管威登（Alex Witten）說，市場並非受到單一事件打擊，而是「好消息一直不夠多，抵銷不了壞消息」。聯博經理人魯索（Jim Russo）說，他們從夏季起便開始減持半導體及其他受惠於AI基礎設施支出的股票，之後看法更趨悲觀。他認為，AI支出成長已開始放慢，未來幾年還會進一步減速。

美股本周因感恩節縮短交易時間，投資人將留意通膨、消費者信心及第3季GDP修正值，其中通膨最可能牽動利率預期。

若本周通膨數據不像市場擔心的那麼高，可能減輕投資人對Fed下次升息2碼的疑慮。不過，Renaissance Macro Research經濟研究主管杜塔（Neil Dutta）提醒，市場若不再預期Fed升息，未必是好事。他說，這可能代表股市得先跌得更慘；Fed若暫緩升息，也可能再度助長通膨。