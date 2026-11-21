隨著歐洲聯盟（EU）試圖化解成員國之間對於歐盟長期預算看法的分歧，歐盟今天提案擬向全球科技巨擘課稅，以籌措下個預算的財源。

法新社報導，歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）今天公布新預算草案，新草案較歐盟執委會（European Commission）最初的草案削減2040億歐元（約新台幣7兆3500億元）。部分國家先前抨擊執委會的預算草案負擔過重。

柯斯塔提出的新草案，將對在歐盟境內數位業務年營收至少達5000萬歐元（約新台幣18億元），且全球年營收超過7億5000萬歐元的全球科技巨擘課稅。

根據歐盟理事會公布的文件，這些科技巨擘每年須繳納「相當於其網路廣告、數位中介服務和用戶生成資料等業務年度淨營收的3%」。

柯斯塔指出：「這項稅負絕非針對任何特定企業或國家。」這項稅負將取代執委會原先提出的大型企業稅。

柯斯塔的草案也包含對電子廢棄物徵收費用，以及調高菸草稅等計畫。柯斯塔表示，歐盟將研議對加密資產徵稅，並透過拍賣無線電頻譜獲取收入。

歐盟理事會整體估計，歐盟的「自有財源」每年可帶來約600億歐元收入。