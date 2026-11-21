美國今天有媒體引述知情人士說法，日本軟銀集團創辦人兼社長孫正義近日接洽華爾街機構，探詢為一項金額可能達到1兆美元的收購案進行融資，目標是韓國半導體大廠SK海力士。

美國科技媒體The Information的報導引述軟銀集團（SoftBank）一名發言人說法，孫正義已經不再考慮這項交易。

軟銀集團發言人表示：「軟銀探索許多機會，而此案已不再列入積極考量範圍。」

SK海力士公司（SK Hynix）則透過聲明指出，對於The Information報導所述事項並不知情。

SK海力士還提到，根據韓國法律，任何外資想收購該公司，必須事先取得政府批准。