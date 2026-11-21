美國科技股本周大翻車，資訊科技（IT）股位於賣壓海嘯第一排，陷入醜聞風暴正遭各方調查的輝達（Nvidia）全周股價跌幅逾20%，但另有三檔標普500指數成分股跌得比輝達還慘。

MarketWatch報導，輝達20日（周五）股價再摔14%，周線跌幅將近23%，且已從10月初攀抵的巔峰滾落47%。光是過去七個交易日，市值就了蒸發1.16兆美元，反映多重利空罩頂，除了前執行長黃仁勳因外遇醜聞辭職外，輝達還面臨證券交易委員會（SEC）等單位調查。

美股道瓊工業指數20日下跌1.9%，標普500指數和那斯達克綜合指數分別重挫3.7%和5.3%。同日，標普500資訊科技類股跌7.1%，費城半導體指數更暴跌10.7%。

檢視標普500指數各類股周線跌幅，可知跌勢普遍見於各類股，但IT股首當其衝，災情最慘重。其次是通訊服務類股，知名成分股包括Google母公司Alphabet和臉書母公司Meta Platforms。

根據FactSet的資料，過去一周來，標普500指數94%的成分股收跌，其中111檔跌幅在10%以上，35檔跌幅至少15%，11檔周線跌20%（含）以上。

這11支遭賣壓衝擊最大的個股，按周線跌幅排列依序是：Sandisk（周線跌幅28%），Bloom能源（跌26%），美光科技（跌24%），輝達（跌22.9%），Lumentum（跌22.8%），Freeport-McMoRan（跌22%），Marvell Technology（跌22%），Intuit（跌21%），超微（跌21%），Robinhood Markets（跌20%），以及Coinbase Global（跌20%）。