晶片股賣壓愈演愈烈，導致美國費城半導體指數市值本周蒸發2.3兆美元，是25年來最慘的一周。

道瓊市場數據顯示，費城半導體指數20日（周五）暴跌10.7%，一天內就跌掉1.3兆美元市值。周線跌17.1%，寫下2001年9月21日以來最糟的周線跌幅紀錄。

費半指數30檔成分股全面重挫，跌幅至少5%。周五摔得最重的個股包括：Astera Labs、Credo和安謀（Arm），跌幅介於14%與16%之間。

Baird董事總經理莫頓森接受MarketWatch訪問時表示，2026上半年的市場特徵是「非理性樂觀、投機、貪婪和自滿」；但11月迄今，市場氛圍已轉變成「疑懼」與「恐慌」。

先前對人工智慧（AI）泡沫的顧慮在近日變本加厲，即使輝達（Nvidia）公布強健的盈餘和財測，也難挽回投資人信心。輝達正物色接替黃仁勳的正式執行長人選，且面臨美國政府多項調查。

輝達陷入醜聞風暴中心，市值已銳減至3.03兆美元，兩年來首度低於Google母公司Alphabet。超微（AMD）周五股價也在晶片被運往中國大陸的疑雲下暴跌13%，儘管該公司已否認此傳聞。

先進AI晶片銷陸新限制，也打擊輝達和超微股價。禍不單行的是，聯邦通訊委員會（FCC）也考慮限制光學設備出口。

Raymond James分析師米爾斯說，一項限制晶片與晶片製造設備出口的提案，在國會也獲得愈來愈多議員支持，「對科技產業將是日益增強的一股逆風」。他預料，嚴加限制科技出口的階段已展開，半導體和AI領域將面臨更多的政策變數與市場波動。

投資人原本希望Anthropic上市掀起熱潮，將重建投資人對AI股信心。但事與願違，即使這家AI公司IPO成功，也沒能力挽狂瀾。Anthropic股價20日大跌8.5%至88.91美元，只略高於每股83美元的IPO定價。

Mergermarket全球股票資本市場主管柯爾說：「投資人忐忑不安，唯恐擔心已久的AI泡沫爆破時刻正在眼前發生。若是如此，Anthropic和其他AI相關股票仍有進一步下跌空間。」