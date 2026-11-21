歐洲聯盟（EU）研議對全球大型數位企業課稅，以籌措下一份長期預算的財源。這項措施預計將納入今天公布的新預算草案。

法新社報導，此舉可能引發美國總統川普的不滿。近年來，川普政府對於歐盟依據內容監管及競爭法規，針對大型科技企業祭出罰款與措施，反應強烈。

自歐洲聯盟執行委員會去年提出2028年至2034年期間、規模達2兆歐元的預算案以來，歐盟各國便為下一份長期預算的規模爭論不休，其中德國帶頭呼籲大幅削減支出。

柏林當局批評上月公布的預算草案，該草案建議將歐盟未來7年預算削減1400億歐元（約1540億美元）。

歐盟議員本週警告，預算削減幅度過大，將為艱難的談判埋下伏筆。然而，在此之前，各會員國仍須先達成共識。

歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）將於今天公布預算草案。多名消息人士向法新社表示，草案將提議削減2000億歐元。

部分預算將來自新的財源。柯斯塔預計提議對數位巨擘課稅，這也是歐洲議會（European Parliament）推動的措施。

柯斯塔也將於26日及27日主持歐盟領袖會議，預料各國領袖將在布魯塞爾峰會上仔細檢視他的預算提案，這場峰會勢必充滿爭議。

執委會先前已提出對大型企業課稅、徵收電子廢棄物稅及調高菸草稅等計畫。外界預期，數位稅將取代大型企業稅。

歐盟議員也希望對加密貨幣及線上博弈課稅。議會估計，包括數位稅在內的這套稅制，每年可增加320億歐元收入。