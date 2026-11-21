華爾街幾個月來的人工智慧（AI）多頭行情這週大震盪。投資人對AI產業估值、資料中心建設與獲利前景憂心加劇，多次將美股推向新高的「AI交易熱」演變成席捲市場的劇烈拋售潮。

華爾街日報指出，自2022年底ChatGPT問世並點燃AI投資狂潮以來，華爾街本週首度面臨無法挽回的信心潰堤。即便AI產業指標巨頭Anthropic完成史上最大規模的首次公開募股（IPO），且輝達（Nvidia）繳出亮眼財報，市場依然未能止血。

● 利空頻傳 AI概念股全線崩潰

這波恐慌性拋售幾無一倖免。美股七雄（Magnificent Seven）全數走低，新興雲端服務商與晶片製造商跌幅達雙位數。資料中心建設引發強烈公眾反彈、標榜監管AI的民主黨11月3日期中選舉大勝，輝達執行長黃仁勳去職等多重利空在本週引爆。

到20日下午，Anthropic剛上市的漲幅幾全數回吐，單日重挫8.5%；陷入連續跌勢的輝達更是暴跌14%。

科技類股指標那斯達克（Nasdaq）20日重挫5.3%，單週累計暴跌10%，不僅回吐今年以來所有漲幅，還創下自2020年3月COVID-19新冠疫情爆發以來最慘烈的單週表現，成分股市值本週蒸發超過4兆美元，從近期高點回落近20%，站在熊市邊緣。

標普500指數（S&P 500）20日下跌3.7%，單週跌幅達8.6%，自10月創下歷史新高以來已回吐超過10%而正式進入修正區間，全年漲幅也幾乎歸零；道瓊工業指數單週下跌8%，芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數VIX則飆升至今年新高。VIX因衡量以期權防禦標普500指數下挫的避險成本，素有「恐慌指數」之稱。

野村證券（Nomura）美洲股票聯席主管惠頓（AlexWitten）說：「這並非單一事件所致，而是市場上根本沒有足夠的好消息來抵銷接踵而至的壞消息。」

● 市場盼聯準會暫緩升息相救 無奈通膨壓力難解

股市連日重挫之際，市場將目光轉向聯準會（Fed），但聯準會這次恐難像過去般出手救市。聯準會今年9月啟動3年來首度升息，市場對後續進一步升息的預期推高美國公債殖利率，不僅墊高企業借貸成本，也吸引投資人轉而購買債券而非風險較高資產，因而對股市造成傷害。

雖然部分市場人士將當前局勢與2018年底相提並論：當時聯準會升息、民主黨在11月期中選舉表現不俗，隨後美股大跌並迫使聯準會轉向鴿派。但今昔最大不同在於，目前通膨已連續多年高於2%的理想目標，聯準會無法完全顧及市場盼放緩升息的期待。

儘管聯準會主席華許（Kevin Warsh）向來對升息持保留態度，但其他聯準會高層近期對通膨走勢表達高度擔憂，仍釋出鷹派的加息訊號。

● 專家分析：資金轉向防禦型類股避險

聯博資產管理公司（AllianceBernstein）投資組合經理魯索（Jim Russo）表示，他的團隊今夏即開始減持半導體類股及其他受惠AI基建支出的股票。他們對AI產業的看法更趨保守，原因認為AI支出的成長速度已開始放緩，未來幾年還會持續減速。

魯索指出，目前AI支出主要受制於3大因素：先進AI企業的獲利前景不明、企業融資成本攀升及公眾反彈導致資料中心興建受阻。

財經新聞網CNBC指出，在市場動盪之際，避險資金紛紛湧入防禦型類股。零售巨頭沃爾瑪（Walmart）20日逆勢上漲逾1%，好市多（Costco）、嬌生（Johnson & Johnson）與寶僑（Procter &Gamble）也各有約1%漲幅，成為這場科技股風暴中的少數避風港。

投顧與財富管理公司Treasury Partners投資長塞波斯汀（Richard Saperstein）說：「美股正經歷一場AI價值重估，這反映出資料中心擴建放緩、AI相關計畫資金來源縮減及科技業獲利成長軌跡趨緩的新環境。」