美國證券交易委員會（SEC）據報導正調查輝達（NVIDIA）的會計處理方式。黃仁勳去職後，輝達接連面臨法律和監管壓力，周五股價重挫14%，收在125.84美元，創2025年1月以來最大單日跌幅，今年來已跌約三分之一。

路透周五引述兩名知情人士報導，SEC執法部門人員正調查輝達的會計是否有問題。華爾街日報周二已披露SEC正在調查輝達，但當時未能確認調查重點。

路透報導前，輝達股價已跌逾6%，消息傳出後跌幅進一步擴大。SEC婉拒置評，輝達發言人未立即回應。

目前尚不清楚SEC何時啟動調查，也不知道正在檢視哪些具體會計問題。調查並不代表已發現違法，很多案件最後並未採取執法行動。

不過，重點擺在會計處理的調查，仍使深陷風波的輝達承受更大壓力。黃仁勳日前承認婚外情後遭撤換，其中一名交往對象黃樂，被美方懷疑是大陸間諜；北京則否認相關指控。

知情人士先前說，黃樂曾掌管新加坡業者Megaspeed，該公司過去是輝達重要晶片客戶。美國司法部和商務部本周說，當局自2024年起調查Megaspeed，釐清該公司是否違反出口管制，將輝達AI晶片運往大陸。Megaspeed說，黃樂已於2025年8月離職，並強調該公司「合法經營」。

彭博先前報導，黃仁勳周二表達重掌輝達的意願，但董事會目前並未考慮讓他回任。加州也另行調查輝達。

輝達還面臨其他法律問題。路透上月報導，美國司法部正審查輝達以129億美元收購開源平台Hugging Face的交易，也正針對輝達的收購案和經營方式，進行更大範圍的反壟斷調查。

輝達去年調整各地區營收的揭露方式。黃樂事件爆發後，這項做法再度受到媒體檢視。輝達改按客戶總部所在地分類，不再依帳單地址計算，理由是更能反映營收的地區分布。調整後，新加坡不再單獨列於地區營收明細。

金融時報周二引述輝達財務資料報導，輝達做此調整之際，原本列在新加坡名下的營收正大幅攀升，已接近全球營收的一半。

自拜登政府以可能助長大陸軍力為由，禁止先進AI晶片輸陸後，東南亞已成為晶片走私至大陸的轉運地。

分析師和投資人也愈來愈關切AI循環融資交易。輝達等晶片業者透過複雜的財務安排，協助客戶籌錢採購晶片、興建資料中心等昂貴設施。輝達曾投資AI及雲端業者，也為採用自家設備的資料中心開發案提供擔保。

有人認為，這類安排可能讓投資人更難判斷晶片業者的營收品質，以及實際承擔多少財務風險。

輝達代理執行長、原財務長柯蕾絲周二在法說會上說，輝達以支持AI產業為傲，但今後會更審慎挑選提供財務支持的交易。