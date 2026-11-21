美股今天賣壓持續加劇，那斯達克指數成分股本週市值合計蒸發逾4兆美元；即使Anthropic創下史上最大規模首次公開募股（IPO）紀錄，仍未能扭轉跌勢。「科技七雄」今天收盤全數收黑。

Anthropic昨天才在那斯達克掛牌交易，開盤價每股111.50美元。公司透過首次公開募股募資逾800億美元，創全球IPO募資規模新高，但股價當天即走弱，收在97.17美元。

投資人原本寄望Anthropic上市能為近期承壓的AI股注入新的動能；但在創下歷史性上市紀錄後，Anthropic今天股價仍不敵賣壓，終場下跌8.5%，收在88.91美元，較昨天盤中高點115.10美元回落近23%，漲幅大幅回吐。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天接受財經媒體CNBC訪問時才誇讚Anthropic的成功是「只有在美國才可能發生的故事」（only in America story），並表示Anthropic一直積極配合川普政府，協助提前測試AI模型，反映政府對Anthropic的正面態度。

不過，這些都無法扭轉市場對AI投資前景日益升高的疑慮。

華爾街日報（The Wall Street Journal）引述野村證券（Nomura Securities）主管威登（Alex Witten）分析指出，「市場一直沒有夠多好消息，能抵銷一連串的壞消息」。

今天幾乎所有AI相關公司都難逃拋售潮，美股「科技七雄」（Magnificent Seven）全數收跌，新興雲端運算服務供應商及晶片製造商的股價更出現2位數百分比跌幅。

輝達股價重挫14.01%，超微（AMD）股價暴跌逾13%；亞馬遜（Amazon）、Google及微軟（Microsoft）等大型雲端運算業者，股價同步收低。

一些交易員擔心，投資人可能重新評估那些在過去近4年裡，一直支撐美股上漲的企業與產業。AstoriaInvestment Management投資長戴維（John Davi）便認為，「市場先是出現裂痕，接著開始崩解。而我們現在看到的，就是市場開始崩解的時刻」。

不過，也有分析師抱持不同觀點。路透社引述美國投資管理公司Founder ETFs合夥人莫納漢（MichaelMonaghan）看法表示，「短期內，市場情緒主導價格；但長期而言，基本面才是關鍵。目前市場處於先賣再說的情況。在我們看來，基本面依然強勁」。