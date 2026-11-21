印度航空（Air India）正面臨燃油價格飆升等問題帶來的挑戰，讓該公司2026財政年度已虧損超過2200億盧比（約新台幣781億元）。

印度經濟時報（Economic Times）指出，印度航空目前正面臨巨大的財務壓力，2026財政年度累積超過2200億盧比，這可能會影響未來營運方針。

印度財政年度自每年4月1日起至次年3月31日止。消息人士告訴印度新聞信託社（PTI），因財務壓力加劇，印度航空試圖找到提高獲利的方式，討論的方案包括增加與旗下低成本航空公司（廉航）印度快運航空（Air India Express）潛在的合作，以改善獲利情況。

印度新聞信託社報導指出，印度航空財務吃緊，是由多重外部因素導致，當中包含燃油價格上漲增加了營運成本、巴基斯坦限制空域影響國際航班營運、供應鏈問題讓機隊擴張與現代化進度受影響等。

印度航空的長期轉型計畫，正持續設法改善業績，並讓營利成長，但在該公司努力提升服務、強化航線網絡、積極在國際市場與其他航空公司競爭之際，卻面臨重重挑戰。

印度航空董事會已針對多種能降低成本的方案進行研究，其中包含加強印度航空與印度快運航空的合作。此外，也成立專門的團隊，由跨領域專家共同研議找尋降低成本的方法。

印度航空目前由塔塔集團（Tata Group）和新加坡航空（Singapore Airlines）共同持有，印度航空董事會成員之一的吳俊鵬，目前也是新航執行長。