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AI股賣壓湧出美股收黑 那指跌5%、 費半重挫逾10%
人工智慧（AI）相關股票沉重賣壓持續湧出，拖累美股今天挫跌，以科技股為主的那斯達克指數重挫逾5%。
道瓊工業指數終場下跌949.73點，或1.93%，收在48147.33點。
標準普爾500指數下跌265.44點，或3.70%，收在6910.39點。
那斯達克指數下跌1261.47點，或5.28%，收在22617.73點。
費城半導體指數下跌1011.133點，或10.73%，收在8408.590點。
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