聽新聞
0:00 / 0:00
AI熱潮降溫拖累風險資產 比特幣跌破6萬美元
全球市值最大的加密貨幣比特幣（Bitcoin）今天跌破6萬美元大關，為今年7月以來首見。市場對資產估值過高的疑慮加深，拖累人工智慧（AI）相關交易及其他風險資產的表現。
路透社報導，比特幣最新下跌3.45%報59381美元；全球第2大加密貨幣以太幣（Ether）下跌5.23%報1648.91美元。
加密貨幣市場近期受到多項因素衝擊，包括市場連續數週質疑AI基礎建設龐大投資能否帶來足夠獲利、借貸成本攀升、美國期中選舉民主黨勝選後帶來的監管風險，以及輝達（Nvidia）執行長黃仁勳離職等因素。
此外，美股主要指數本週可能創下2025年4月以來最大單週跌幅。當時，美國總統川普宣布實施所謂「解放日」（Liberation Day）關稅措施，引發全球金融市場震盪。
台灣時間今天上午3時31分，道瓊工業指數下跌708.98點或1.44%，報48388.08點。
標準普爾500指數下跌179.60點或2.50%，報6996.23點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌1105.09點或4.63%，報22774.11點。
費城半導體指數下跌924.203點或9.81%，報8495.520點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。