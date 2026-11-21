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川普：美國只想賣中國較舊款晶片 正洽談全面協議
美國總統川普（Donald Trump）今天表示，美國只希望出售較舊款的晶片給中國，並稱他的政府正與中國討論一項協議，但未提供進一步細節。
川普結束亞洲行後在白宮記者會上告訴記者：「我們只希望出售較舊款的晶片，就算一顆都不賣，我們也不介意。但只能是較舊款的。」
「你們必須了解，中國也製造晶片，如果我們不賣給他們，他們就會自己製造。」
在發表上述言論前，川普被問及與中國國家主席習近平會面後，是否考慮放寬對中國的晶片出口禁令。他回答：「我們正與中國討論一項非常全面的協議。」
川普16日出訪前，美國政府曾表示，將進一步限制中國取得輝達（Nvidia）等企業的先進人工智慧（AI）晶片。
有線電視新聞網（CNN）檢視商業紀錄後發現，至少6所遭美國政府列入黑名單的中國大學，近年曾通報採購受出口管制的輝達電腦晶片。
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