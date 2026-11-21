Anthropic創下史上最大IPO後，19日掛牌首日股價收漲17%，但次日美股早盤下跌8%，接下來能否持續成長、撐住高估值，才是真正考驗。

巴隆周刊指出，Anthropic上市首日上漲17%，低於1980至2025年美國IPO首日平均漲幅19%，表現不算特別突出。未來一年，早期股東持股將分批解禁；若新增賣盤多於買盤，股價可能承壓。巴隆因此認為，投資人不必急著追高，可以等更合適的進場時機。

成為上市公司後，Anthropic得面對更密集的檢視。CNN指出，大型科技公司即使財報符合華爾街預期，股價仍可能下跌；分析師和投資人會重新評估公司的表現。

此次Anthropic辦理IPO，加上承銷商全額行使超額配售選擇權（又稱綠鞋機制）後，募得935億美元，若再加上260億美元私募，該公司共可募得1,195億美元。此次IPO申購相當踴躍，導致爭奪激烈，超過一半參與申購的機構投資人最終都沒獲配Anthropic股票。

但Anthropic風光上市未能止住AI股賣壓。投資人對龐大AI支出能否帶來足夠獲利、業者舉債負擔及升息前景的疑慮未消。新加坡Reed Capital投資長表示，AI上漲行情看上去最後一根支柱似乎也開始動搖，市場情緒如今非常悲觀。