OpenAI、Anthropic、Meta、Google等大廠今年全面進入AI代理市場，蘋果徵才公告透露進軍AI代理應用，針對企業與個人的AI代理商機快速擴大，成為AI產業未來變現重點。

蘋果布局AI代理服務，進入招兵買馬階段。業界消息指出，蘋果有望將AI代理應用作為硬體裝置的新賣點，搭配自研ASIC伺服器，拓展蘋果AI代理應用生態系，AI代理應用將成為蘋果未來主要戰場。

AI代理應用主要是將AI成為個人或企業的虛擬助手或是員工，個人應用上，AI代理可以透過取得使用者授權存取郵件、訊息等方式，提出建議（例如旅遊路線）；透過串聯家中各項智慧裝置，讓使用者生活更加便利；代理個人進行網路採購，如Meta宣稱個人AI代理Muse將網路購物列為主要的核心使用場景之一，協助使用者搜尋商品、跨站比價、加入購物車與進行授權結帳。

企業端應用是商機快速成長的主要關鍵，數位員工已經在許多企業的研發或程式開發，甚至是工廠自動化流程當中扮演重要角色。OpenAI、Anthropic等大廠已經推出AI代理應用產品線，鎖定個人、企業兩大市場，Google擴大進軍企業AI代理商機，未來將有望進攻金融、科技等產業，更有意將AI代理整合進入實體機器人，成為未來營收動能。

黃仁勳上半年宣布，2026年將是AI代理發展元年，AI代理服務將可望從虛擬、實體等兩大方向進入到人類生活及工作當中。