泰國在與美國的貿易談判中跨越了一條以前不曾跨越過的紅線，開放美國豬肉進口到其國內市場，這將對已苦於應付供應過剩和低迷價格的國內豬農造成更大衝擊。但泰國當局強調，將不開放使用瘦肉精的萊豬進口。

2026-11-21 02:00