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熱錢去哪兒？大舉湧進印度
外國機構投資人大舉回流印度股市，11月累計買超逾130億美元，帶動印度股市逆勢上漲、盧比升值，成為全球AI交易退潮下受惠市場。
外資11月回流印度股市，扭轉5至10月連續六個月賣超局面，並已連續14個交易日買超印度股票。此前，外資10月淨流出4,516.171億盧比（48.66億美元），9月也撤出4,401.282億盧比（47.42億美元），凸顯海外投資人重新看好印度股市。
高盛已將印度股市投資評等上調至「加碼」，並預估Nifty 50指數明年底將升至28,500點，理由是企業獲利優於預期、內需強勁、盧比走勢趨穩，加上外資持股比重降至十多年來低點，使印度成為尋求分散投資、降低AI相關股票曝險投資人眼中，具有吸引力的市場。
德意志銀行分析師考克斯發布新報告，認為印度將從這波AI革命受惠最多。
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