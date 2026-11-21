Anthropic史上最大IPO未能挽回AI股信心，全球股市殺聲震天，賣壓從美股一直蔓延到亞股，連歐股也遭到波及。市場擔心的已不只是股價漲太多，而是龐大AI投資能否回本；黃仁勳去職、晶片管制可能收緊，加上美國升息預期，也使投資人加速撤出風險資產。

在美股前一天開高走低後，亞股20日全面下挫，台股加權指數重摔6%，在主要亞洲市場中跌勢最重，韓股大盤Kospi指數挫5.2%，日經225指數也跌逾5%。

歐股也受影響，歐洲Stoxx 600指數20日盤中跌1%，被視為歐洲兩大AI交易避險的英國富時100指數、瑞士SMI指數相對抗跌，但同樣難逃下跌命運。

KCM Trade首席市場分析師沃特爾說，亞洲全面轉向避險，股市普遍遭到拋售。多項疑慮同時壓抑信心，包括市場對AI行情揮之不去的疑問。交易員正減少風險部位，明顯轉向較安全資產。