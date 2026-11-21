英國與歐盟領導人在20日的峰會達成一系列協議，將深化雙方在英國脫歐後的關係。英國政府估計，這些協議最多可使國內生產毛額（GDP）增加0.4%。

英國與歐盟官員表示，這些協議將有助於促進食品貿易、連結雙方碳市場，並允許年輕人赴對方國家生活、工作及求學。雙方也將針對歐盟的「歐洲製造」貿易與採購政策做出政治承諾。這項政策旨在優先考慮歐盟企業。

其中一項協議將使英國與歐盟的「衛生與植物檢疫標準」趨於一致，讓大多數食品在貿易往來時，不必再遵守現行認證要求。

第二協議將連結雙方的碳排放交易制度。這類制度對企業設定排放上限，允許減排速度較快的企業，出售排放配額給其他企業。英國與歐盟接下來將致力於連結各自制度，並承認對方核發的排放許可。

第三項協議將設立「青年體驗計畫」，讓歐洲18至30歲年輕人能自由前往英國與歐盟境內旅遊、工作及求學。不過，雙方最後一刻在學費問題上陷入僵局，使協議能否如期實施增添變數。歐盟希望歐盟學生赴英留學時，能適用與英國本地學生相同的學費標準，歐盟學生目前必須支付遠高於本地學生的學費。

經濟學家普遍認為，脫歐有礙英國經濟成長潛力，產出估計少掉2%到8%不等。英國生產力研究所估算，重新加入歐盟可讓英國長期GDP增加最多3.7%，折合2025年價格相當於每年增加1,120億英鎊；重返單一市場的增幅約1.79%，加入關稅同盟約1.26%。研究指出，效益有望來自降低貿易障礙和企業投資回升。

首相柏能就任四個月來，對歐盟的態度也轉趨積極，上月更表示，希望有生之年看到英國重新加入歐盟。