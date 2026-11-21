本田20日發表全新旗艦油電六人座休旅車Avancier，定位高於CR-V，預定明年春季上市，鎖定日本、中國大陸及澳洲等市場，象徵本田正擴大油電產品陣容，淡化電動車布局。

日本／10月核心CPI年升2.2% 連兩月超出日銀通膨目標

日本10月扣除生鮮食品的核心CPI年升2.2%，低於預估的2.3%，但連續第二個月超出日銀的2％目標；再扣能源的核心－核心CPI年升2.2%。市場預期日銀12月將升息1碼至1.5%。

南韓／三星進行人事改組 象徵領導層世代交替

三星電子20日進行人事改組，提拔記憶體開發主管黃相俊為記憶體部門負責人，System LSI部門改由趙相衍執掌，並讓李鍾明擔任DS事業群的技術長，象徵領導層世代交替。

南韓／SK海力士躍鎧俠最大股東 擴大記憶體市場影響力

SK海力士20日宣布將把持有的鎧俠（Kioxia）可轉債轉換成股票，使其對這家日本記憶體大廠持股比率達到約14.1%，成為最大股東，進一步擴大在記憶體市場的影響力。

馬來西亞／10月出口額創新高 年增61% 五年半最大

大馬10月出口額創新高，達2,392億馬元（580億美元）；比去年同期激增61.1%，增幅是五年半來最大，且超過預估的48.8%，以製造品及礦產品最強；貿易順差為418億馬元。

印尼／計劃加大黃豆進口管控 元旦起實施新規

高階官員說，印尼計劃嚴加控制容易受價格波動影響的黃豆進口，預定明年元旦起實施新的進口許可證與檢驗規定。印尼去年進口價值11.9億美元黃豆，美國就占10.3億美元。

英國／政府祕密要求蘋果用戶個資 遭法院駁回保密請求

調查權法庭19日駁回保密請求，認定英國政府須證實曾祕密下令蘋果向當局提供加密的客戶資訊，理由是未能證明公開此要求會損害國安，使蘋果贏得一場隱私權爭議訴訟。

聯合國／判決緬甸犯下種族滅絕罪 造成上萬名羅興亞人喪生

國際法院判決緬甸在2017年軍事行動中犯下種族滅絕罪，造成至少1萬名羅興亞人喪生，迫使許多羅興亞人逃往孟加拉，是該法院首次認定一個國家須為種族滅絕罪承擔責任。