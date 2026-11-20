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美股早盤／VIX衝上3月底來最高 費半續挫4%、Anthropic跌8%
美股科技股賣壓不止，俗稱「美股恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）一度升至31，為3月底以來最高。Anthropic 19日掛牌首日股價收漲17%，但20日早盤下跌8%。
道瓊工業指數20日早盤上漲95點或0.2%，標普500指數跌0.4%，那斯達克綜合指數跌1.3%，費城半導體指數重挫4.3%，台積電ADR跌4.4%。
其他個股方面，超微（AMD）繼前一日被做空機構盯上大跌7%後，20日早盤續跌5.4%。輝達跌4.5%，英特爾跌3.5%，特斯拉跌1.4%，SpaceX跌5%，Meta跌2%。蘋果逆勢上漲0.4%。Alphabet也上漲1.9%。
德銀策略師Binky Chadha卻認為，由於成長和獲利依然強勁，目前市場「嚴重超賣」。
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