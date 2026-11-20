聽新聞
0:00 / 0:00
個股上市首日飆漲、大盤重挫 這種情況上回發生在2008金融海嘯那年
人工智慧（AI）公司Anthropic股票19日上市，交易首日股價暴漲，但同日美股大盤卻重挫。上回這種情形發生，是在全球金融海嘯爆發的那一年。
2008年，受美國次級房貸危機打擊，投資銀行暨證券交易商貝爾斯登（Bear Stearns）陷入虧損與流動性危機，同年3月16日被摩根大通收購，成為那波金融危機第一個倒下的華爾街巨人。
三天後，也就是2008年3月19日，信用卡公司威士（Visa）首次公開發行股票（IPO）。股票交易第一天，威士股價逆勢飆漲將近30%，同日美股標普500指數則下跌2.4%。
MarketWatch報導，類似情況在19日重演。Anthropic股票交易首日比每股83美元的掛牌價大漲17%，收在97.17美元。同日，標普500、道瓊和那斯達克三大指數跌幅都在2%以上。
道瓊市場數據顯示，1990年迄今，募資規模至少50億美元的IPO中，股票首日交易遭遇股市大盤暴跌、收盤卻逆勢大漲的公司，除Anthropic之外，僅威士一家。
威士上市後，標普500指數接下來的漲跌情況如下：
一周後：漲3.29%。
一個月後：漲7.08%。
三個月後：漲3.42%。
六個月後：跌3.34%。
一年後：跌39.62%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。