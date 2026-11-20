美國人工智慧（AI）新創公司Anthropic股票今天掛牌，絕大多數員工一夕間成百萬美元富翁，有數百人身家甚至破1億美元。這批新富豪恐怕很快將令原已瘋漲的舊金山房價再攀高。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Anthropic申報資料顯示，截至9月員工總數為5300人。在其將首次公開募股（IPO）價格定在每股83美元後，根據追蹤未上市公司股票分布的Hill.com資料，約5100名或96%的Anthropic員工持股價值至少達100萬美元（約新台幣3300萬元）。

其中2800名Anthropic員工持股價值超過1000萬美元（約新台幣3億3000萬元），當中又有約600人持股價值突破1億美元（約新台幣33億元），躋身人數不多的「億萬富豪」俱樂部。

矽谷新創公司因現金不充裕，常以配股方式來吸引人才，藉未來有收購或IPO機會鼓勵對方效力至報酬實現。但少有像Anthropic員工規模成長如此迅速且龐大。

Anthropic是2021年才創立，到了2024年底員工人數還不到1000人，如今卻有如此多員工已成億萬富豪。

反觀今年6月IPO時同樣造成轟動的美國太空探索科技公司（SpaceX），之前維持未上市超過20年；上市後全公司共2萬2000名員工當中，也僅約4400人成為百萬美元富翁。

此外，SpaceX的員工分布在德州、加州和佛羅里達州，而Anthropic的員工卻集中在加州的舊金山，當地房價漲幅已創數年新高，Anthropic上市創造的新一批富豪，可能很快將增添舊金山房市壓力。

根據美國房市服務網站Redfin的資料，10月舊金山一般住宅成交價為170萬美元（約新台幣5600萬元），較去年同期上漲近19%。