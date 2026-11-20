AI讓工程師寫程式的速度越來越快，工作卻沒有變得更快樂。有軟體工程師受訪表示，現在只要向AI下幾道指令，就能解決部分程式問題，明明工作變得比較輕鬆，但卻也奪走了他們的成就感。

2026-11-20 19:03