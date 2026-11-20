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德國漢莎航空擬裁員千人 燃料成本高漲營運承壓
法新社今天檢視的一封內部信函顯示，德國漢莎航空（Lufthansa）計劃裁員1000人。該公司轉型進度不如預期，加上伊朗戰爭引發能源成本飆升，使營運面臨更多阻力。
根據這封寄給員工的信函，漢莎航空2024年開始推動成本削減計畫，以減少虧損，但迄今宣布的措施「已不足以因應」。
漢莎航空表示，公司今年前9個月平均每月虧損2000萬歐元（約2200萬美元）。
信中指出：「2026年我們遭遇挫折，中東戰爭、持續高漲的燃料成本、9天的罷工行動，以及原本就已十分高昂的營運成本，使情勢更加嚴峻。」
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