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Anthropic上市難消除AI隱憂 亞股收盤盡墨
人工智慧（AI）新創公司Anthropic掛牌首日表現亮眼，但未能重振市場對AI交易的信心，投資人仍對輝達（NVIDIA）國安疑雲、獲利能力及AI監管憂心忡忡，亞股今天收盤盡墨。
法新社報導，Claude聊天機器人開發商Anthropic昨天在那斯達克交易所掛牌，成為全球首家上市的前沿AI企業。該公司開盤價為111.5美元，較每股83美元的首次公開募股（IPO）定價高出34%，但收盤漲幅急縮至17.07%，收在97.17美元。
這波漲勢未帶動其他大型科技公司上漲。過去數月籠罩科技股的不確定性削弱市場信心，拖累華爾街股市跌勢加劇。
過去2年率股市大漲的美國科技業「7巨頭」（Magnificent Seven）今夏以來持續走低，投資人對AI獲利能力、鉅額資本支出、借款成本升高以及地緣政治問題感到憂慮。
微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、特斯拉（Tesla）及輝達股價均大跌。輝達正疲於應付前執行長黃仁勳婚外情引發的間諜醜聞衝擊。
美國商務部採取行動堵住允許中國企業遠端存取輝達先進AI晶片的漏洞，使交易員感到緊張。同時，市場也擔心民主黨執掌的新國會可能祭出更多AI監管措施。
這波賣壓蔓延至亞洲市場，亞股今天收盤盡墨。
日股基準日經225指數收盤大跌5.06%或3007.56點，收在56436.65點；韓國綜合股價指數（KOSPI）收盤重挫5.21%或267.93點，收報4869.96點。
台股跌勢最重，今天終場暴跌6.23%或2393.6點，來到36033.29點。香港、上海、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市同步收低。
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