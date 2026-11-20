Anthropic首次公開發行股票（IPO）大為轟動，造就一群坐擁巨富的科技新貴，也使得一些本就財大勢大的科技巨擘更加富有。

紐約時報報導，這樁史上規模最大的IPO一舉募得810億美元資金，超越SpaceX締造的750億美元紀錄。以周四（19日）收盤價計算，Anthropic市值達1.3兆美元，以完全稀釋市值計則為1.75兆美元，躋身「兆美元級」俱樂部。

拜股票上市之賜，數十位Anthropic員工一夕致富，瞬間擁有數百萬美元計的身價，七位共同創辦人的紙上財富更分別超過200億美元。

早期投資人也獲利匪淺。Google和亞馬遜成為Anthropic最大股東，獲致比原始投資增值數倍的回報。

亞馬遜在Anthropic投入的180億美元投資，價值暴增至2,500億美元。Google提供的330億美元早期融資，如今增值到1,400億美元以上。

這種投資增值的規模之大、速度之快，在企業創投史上無與倫比。但這也反映人工智慧（AI）投資熱潮的一大悖論：新創公司走在AI發展的最前線，但從AI需求獲利最豐的卻是大型科技公司。

亞馬遜和Google之所以能從Anthropic的崛起大賺一筆，是因為早在2021年這家前沿模型開發商創立之時，就已經營世上最賺錢的企業，所以有雄厚財力能提供Anthropic亟需的資金和算力。

但至少一名早期投資人與十位數獲利無緣：因詐欺罪入獄的加密幣交易所FTX創辦人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）。他持有的Anthropic股票已在2024年遭破產法院拍賣。