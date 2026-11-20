東協電網計畫與願景受到關注。主管能源與工業的新加坡貿工部長陳詩龍表示，東協成員國之間的電力交易不僅有助各國確保電力供應，也能促進東協整體經濟成長，並吸引龐大規模的投資。

東南亞國家協會（ASEAN）會員國日前簽署「東協電網增強版合作備忘錄」（Enhanced Memorandum ofUnderstanding on the ASEAN Power Grid），為區域跨境能源互聯建立更完善的架構。菲律賓是今年東協輪值主席國，當局16日指出，增強版備忘錄的簽署，為各國進一步發展跨境電力基礎設施及多邊電力交易提供合作框架。

海峽時報（The Straits Times）等新加坡媒體今天報導，陳詩龍接受訪問提及，新加坡希望在明年擔任東協輪值主席國期間，強調區域電網帶動經濟發展的願景。他表示，一旦投資進入東協，潛在投資規模龐大。

報導指出，這項備受關注的東協電網計畫，目的是讓區域內各國能有效跨境輸送電力，並加快採用更環保能源的步伐。東協希望在2045年前實現區域電網。

能源智庫Ember於2025年發布報告指出，在東協區域發展約30GW的太陽能與風力發電計畫，可創造約18萬2000個就業機會，涵蓋製造、安裝、維護及支援服務等領域。

陳詩龍提及，東協到2030年可能成為全球第4大經濟體，而區域電網將有助於為東協7億人口開拓更多經濟成長機會。2024年美國與新加坡針對區域能源互聯所進行的可行性研究也發現，發展跨國電力互聯設施將為區域帶來顯著的社會經濟效益，包括使各國國內生產毛額（GDP）提高約0.8%至4.6%。

陳詩龍指出，多邊開發銀行、主權財富基金及民間企業都對投資東協電網展現高度興趣，其中包括世界銀行、亞洲開發銀行，以及日本銀行業聯盟等。新加坡也與電力出口國合作，讓這些國家先分配足夠電力供國內使用，再決定可供出口的電量。

新加坡計畫從東協區域及澳洲進口超過10GW的低碳電力，其中3.4GW、約占進口總量的1/3，預計來自印尼的太陽能發電廠及電池儲能設施。