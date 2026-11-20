AI讓工程師寫程式的速度越來越快，工作卻沒有變得更快樂。有軟體工程師受訪表示，現在只要向AI下幾道指令，就能解決部分程式問題，明明工作變得比較輕鬆，但卻也奪走了他們的成就感。

根據美國CNBC報導，英國軟體工程師羅傑斯（Gemma Rodgers）從2002年就開始學習電腦科學，最享受的就是一步步拆解問題，最後成功修復程式錯誤的成就感。如今AI工具只需短短時間就能解決這些問題，讓她不禁感嘆：「以前工作能帶來滿滿的快樂，現在只剩下一點點『快樂的碎屑』。」

2026年Stack Overflow調查顯示，83%的受訪軟體開發人員在工作時會至少使用一種AI工具。AI不僅能協助寫程式、除錯與測試，也徹底改變工程師的工作方式。AI公司Taktile技術長布羅德黑德（James Broadhead）指出，工程師過去可能需要3週才能完成一個產品原型，如今一個下午就能產出10個，真正困難的反而是判斷哪些成果值得採用。

AI大量生成程式碼，也讓工程師越來越難掌握整套系統的運作方式。專家擔心，當AI接手基礎工作，新進工程師可能失去實際操作累積經驗的機會。不過，也有工程師認為，AI能讓人專注處理更有挑戰性的問題，關鍵在於如何分配工作，而非完全依賴AI。

羅傑斯認為，解決問題的過程雖然充滿挫折，卻也是成就感的來源。她表示，人們需要透過克服挑戰來獲得滿足，如果凡事都交給AI處理，即使省下大量時間，也可能失去完成工作的喜悅。