LG電子20日宣布2027年組織調整與高階主管人事任命案，這波改組將火力集中於機器人、AI資料中心冷卻、車用科技與智慧工廠等實體AI（Physical AI）成長事業，並大刀闊斧精簡匯報層級以加速決策。新組織架構將於今年12月1日正式上路，44位高階主管晉升案則自2027年1月1日起生效。

在維持生活家電（HS）、媒體娛樂（MS）、車輛（VS）及生態解決方案（ES）四大事業部基礎下，LG針對高成長領域展開多項布局。

為搶攻龐大的AI資料中心散熱商機，LG將在ES事業本部旗下成立專責的應用事業部（Applied Business），並計劃於美國維吉尼亞州設立生產子公司，藉此擴充全球冰水主機（Chiller）產能；車用方面則於VS事業本部增設HPC/ADAS開發部門，整合高效能運算與先進駕駛輔助系統研發能量，加速次世代車用技術商業化；此外，生產技術研究院旗下的智慧工廠團隊也將升格為事業中心，並增設業務與行銷部門強化接單。

為提升全球營運敏捷度，LG打破過往區域層層回報的慣例，宣布北美、歐洲、拉美、中東與非洲及亞洲五大海外區域主管，未來將直接向執行長柳在哲（Lyu Jae-cheol）匯報，原海外營業行銷公司則轉型為強化執行力的海外營業部門。

同時，繼今年7月成立直屬CEO的機器人事業中心後，LG將再設立直屬CEO的全球合作夥伴中心，整合集團資源擴大與全球科技巨頭的策略結盟。

針對此次改組方向，LG表示，新的組織架構旨在讓決策流程更為直接，藉此提升整體執行效率，並透過強化機器人、AI資料中心冷卻、車用科技與智慧工廠等實體AI策略重點領域的組織職能，為未來成長奠定穩固基礎。

在備受關注的高層人事方面，此次共有2位社長、3位副社長、10位專務及29位常務獲得晉升。其中，掌管生活家電解決方案事業本部的Baek Seung-tae，因帶領家電業務逆勢成長並積極推進機器人致動器（Robot Actuators）商業化，獲拔擢為社長；現任LG集團企業策略主管Lee Sang-woo同樣晉升社長，並將接掌媒體娛樂解決方案事業本部兼顯示器事業部負責人。另外，機器人事業中心負責人Song Shi-yong則晉升為專務，展現集團深耕機器人與AI新事業的決心。