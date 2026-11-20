暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎20日在X發文力撐近日賣壓難止的比特幣，稱他愈跌愈買，原因是比特幣數量就只有2,100萬枚，不會再增多。

清崎發文說：「崩盤：好事還是壞事？黃金、白銀、比特幣都在崩跌。意志不堅的投資人紛紛拋售。實力雄厚的投資人正伺機進場？」「最讓我興奮的，就是比特幣崩盤。我正等著買進更多比特幣。」

「為什麼？原因有很多，包括聯準會、銀行及債券市場的無能。美國債務只會愈滾愈大，而那些銀行惡棍則透過他們建立的金融體系，合法掠奪我們的財富。」

「然而，比特幣從設計之初，就注定總量只有2,100萬枚，其中約2,000萬枚已經挖出。據我所知，過去從未出現過像比特幣這樣的『貨幣』。我很好奇，當第2,100萬枚、也就是最後一枚比特幣被挖出時，究竟會發生什麼事？」

「隨比特幣價格崩跌，我已迫不及待想買進更多比特幣，理由很簡單：因為永遠就只有2,100萬枚比特幣可供挖掘。這可能到頭來只是虛驚一場，什麼事都不會發生…也可能成為我這輩子最值得的一筆投資。」

「你怎麼看？保重…」