日本東京股市今天重挫，日經平均指數終場大跌3007.56點，收在56436.65點。儘管備受全球投資人期待的Claude聊天機器人開發商Anthropic上市首日表現亮眼，但其他美國主要股價指數幾乎全軍覆沒，賣壓也蔓延至日本市場，AI及半導體相關股票首當其衝。

日本經濟新聞報導，Anthropic上市首日開盤價達111.5美元，較每股83美元的首次公開發行（IPO）定價高出34%，但未能帶動整體市場回升。美國道瓊工業指數及那斯達克指數雙雙下跌超過2%，市場認為，投資人為了籌措認購Anthropic股票的資金，賣出其他持股變現，導致市場供需進一步惡化。

日本股市方面，軟銀集團今天盤中一度暴跌超過16%，跌破3000日圓，創下約1年3個月以來新低。半導體相關的鎧俠、藤倉跌幅也超過10%，東京證交所Growth 250指數一度下跌近5%。

東京股市除了整體市場氣氛低迷之外，個別企業的利空消息也接踵而至。

日本菸草公司（JT）19日宣布，將遭俄羅斯政府暫時接管的當地業務排除在合併財務報表範圍之外。受此影響，JT本會計年度的業績預測將由盈轉虧，年底股息也將較原先計畫減半，導致股價大幅下挫。

知名投資人上利武嗣警告，最近無論走到哪裡，都能感受到散戶投資人普遍缺乏活力，令他相當擔憂。

他指出，「隨著股市大幅下跌，部分高股息股票的相對殖利率吸引力可能逐漸提高。除了JT之外，投資人可以從長期角度考慮其他高股息標的，但在年底之前，恐怕只能先採取防守姿態。」