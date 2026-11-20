台灣與馬來西亞簽署的投資保障協定逾30年未更新，大馬投資、貿易及工業部副部長沈志勤表示，投貿部正研究改善協定的相關建議，不過，任何改善都須考量馬來西亞的國家利益、外交政策及外交立場。

大馬投貿部官網列有62項投資保障相關協議，其中部分已終止或由其他協定取代。台馬投資保障協定，即「台馬投資促進及保護協定」，於1993年2月18日簽署，並於同日生效。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）、自由今日大馬（Free Malaysia Today）報導，沈志勤（Sim TzeTzin）19日在國會中表示，投貿部正檢討改善台馬投資保障協定的相關建議。

他指出，這項檢討將參考馬來西亞與越南、泰國、印度及菲律賓等國簽署協定時採取的做法。投貿部正徵詢相關政府機關與利害關係人的意見，包括總檢察署及馬來西亞國家銀行，確保任何改善建議都經過全面評估。

沈志勤認為，大馬與台灣於1993年簽署的投資保障協定仍然有效。馬來西亞始終致力於營造有利投資的環境，並建立外國投資者的信心。

不過，他強調，任何改善這項投資保障協定的考量，都必須兼顧國家利益、外交政策及外交立場。

沈志勤表示，原於10月舉行、後來延期的台馬經濟合作委員會（MTECC）會議，將在所有工作小組各自完成會議後召開。投貿部已通知駐馬來西亞台北經濟文化辦事處，馬來西亞作為第11屆台馬經濟合作委員會會議的東道主，將於投資工作小組會議舉行後，召開委員會會議。

對於台馬投資保障協定，駐大馬代表連玉蘋多次在不同場合呼籲大馬政府，儘快啟動協商，更新簽署至今超過30年的投資保障協定。她推動更新協定的呼籲，也曾受到大馬媒體的關注與報導。

檳城州立法議會議長劉子健（Law Choo Kiang）今年5月接受中央社訪問也認為，隨著雙方在半導體產業形成高度互補關係，現行投資保障協定也有必要與時俱進。這項協定自1993年簽署至今已超過30年未更新，無論法令環境、科技發展、智慧財產權或產業運作模式，都已難完全符合當前需求。

根據統計，2025年台馬雙邊貿易額創下馬幣2330億令吉（約574億美元）的歷史高點，成長32.3%，台灣累計在馬來西亞投資金額達165億美元，創造40萬6163個高科技就業機會。其中檳城更是台商投資首選之地，累計台商在檳城投資金額29.84億美元，創造8.6萬個工作機會，大部分是電子電機產業，與半導體、資料中心、AI應用相關。