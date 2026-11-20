Anthropic周四創下史上最大IPO紀錄，股價收漲約17%，不過，募得大筆資金不代表AI產業的不安已經消退。

一、創紀錄募資未能安撫市場

Anthropic收盤價略高於97美元，市值約1.7兆美元，9.8億股募得810億美元，超越SpaceX創下的750億美元紀錄。但美股主要指數跌至七個月低點，亞洲股市隔日也重挫，市場疑慮未消。

二、營收暴增帶來沉重資金需求

Anthropic今年上半年營收達162億美元，已是2025全年46億美元的逾3倍。該公司計畫大舉投資資料中心，未來基礎設施支出承諾約9,000億美元，資金需求與負債可能繼續攀升。

三、資料中心成變數

美國各地反對資料中心的聲浪升高，地方政府也開始限制相關建設。哈佛教授佛曼估計，2025年上半年美國GDP成長有92%來自資訊處理設備與軟體投資；若資料中心支出放緩，衝擊可能擴及整體經濟。

四、評論憂股價已見高點

Anthropic盤後股價下跌4.7%至92.60美元。路透評論，公司成長放緩、獲利仍不明朗，稱這場IPO可能是AI熱潮的「最後狂歡」。創投人士Kamran Ansari預期，股價可能先衝高後回落；若財測不如預期，日後可能下跌10%。

五、OpenAI上市風向球

OpenAI已排除2026年IPO，執行長奧特曼本周表示「有朝一日會上市」，但未說明時間表。市場預期最快2027年掛牌。Anthropic上市前認購需求約為發行股數的6倍，首日表現成為市場評估其他大型AI公司IPO的重要參考。