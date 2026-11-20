美國科技巨擘Meta今天表示，受到人工智慧（AI）熱潮影響，正重新考慮2030年達成淨零排放的期限，成為企業界在全球暖化目標上大舉退縮的最新案例。

法新社報導，Meta資料中心副總裁皮特森（RachelPeterson）與全球淨零暨永續主管斯威丁（BlairSwedeen）在公司年度永續報告中表示：「我們正在重新評估時程、先後順序和階段性里程碑，包括淨零排放目標的2030年期限。」

Meta公布，2025年淨碳當量排放量增加45%，達1180萬公噸；而這個數字所依據的計算方法，本身就受到氣候倡議人士質疑。

2名高層在報告中寫道：「我們設定淨零排放目標時，預期會有穩定的成長且乾淨能源成本會下降，整體體系也會出現變化，以便照我們設想的步調推進。但現實情況則複雜得多。」

他們進一步指出，要實現Meta的願景，「需要建設驅動AI的基礎設施」。

Meta在2020年設定目標，要在2030年前讓整條價值鏈實現淨零排放，以符合巴黎協定（ParisAgreement）。巴黎協定力求把長期升溫控制在攝氏1.5度以內，以避免氣候災難。

學術期刊「自然永續」（Nature Sustainability）本週發表的一項研究發現，美國403座運算能力最強的資料中心用電量約占全美2%，碳足跡與丹麥相當，而且這些數字仍持續成長。

在川普（Donald Trump）的第2個總統任期內，美國大企業紛紛在環保承諾上退縮。

Google在2020年承諾2030年前全面以無碳能源營運，執行長皮查伊（Sundar Pichai）當時稱這是「登月計畫」。然而到了2024年，Google已不再宣稱營運達到碳中和，今年也承認排放量仍在增加。