從消毒濕紙巾、瓶裝水、米，到發電機、電池，連即溶咖啡都列入備災清單。零售業者發現，消費者開始著囤貨，彷彿世界末日近在眼前。

沃爾瑪（Walmart）周四表示，消費者買了更多丙烷、瓶裝水和露營用品。好市多（Costco）本周也說，消費者因心生不安，加緊採購罐頭、米等物資。

農牧用品零售商Tractor Supply周四透過電子郵件說，今年發電機、儲液槽和停電時的備用燃料丙烷等商品銷售走強，這類商品的買氣成長，首度超過其他商品。

加拿大皇家銀行資本市場分析師莫迪（Nik Modi）周三在報告中寫道：「政府行動加上社群媒體引發的焦慮，讓『末日備災』在過去幾個月成為普遍的消費行為。」

莫迪追查發現，這波採購潮起於美國國防部9月底發布的一項戰備指令，卻被社群媒體誤解為即將停電90天的預告，並在TikTok上廣為流傳。報告指出，英國、日本、德國和挪威等國近日推動的防災宣導，也加深消費者的不安。莫迪說：「社群媒體把這訊息傳遍全球。」

現實中接連發生的事件，讓網路上的不安持續發酵，也使消費者開始懷疑，支撐現代生活的科技系統是否安全可靠。

民眾也愈來愈擔心，人工智慧（AI）發展可能讓有心破壞者更有能力製造混亂。奎尼匹克大學9月公布的民調顯示，73%的美國人擔心，未來的AI系統可能危及人類生存。

上周，Outlook電子郵件和微軟數款辦公軟體因程式錯誤而故障，接著美國各地航班又因科技系統出問題而停飛。大通（Chase）銀行的帳戶持有人突然無法順利轉帳，蘋果也出了狀況。就連以監控計畫惡名昭彰的美國情報機關國家安全局，也未能倖免，用於內部通訊的機密電腦網路一度中斷。

近日接連發生科技系統故障，令民眾不安，上述只是其中幾例。各國政府連忙澄清，這些事件彼此無關，也不是敵對行動所致。目前也幾乎沒有證據顯示，失控的AI是禍首。

但這些說明並未平息故障引發的恐慌，尤其大型企業執行長和資安專家警告，類似中斷恐將持續發生。

外界逐漸形成的共識是，AI工具正以前所未見的速度找出資安漏洞，各機構急著更新軟體防堵漏洞，反而造成部分系統中斷。

莫迪認為，消費者囤貨，對可常溫保存的蛋白質食品和米糧等乾貨的銷售，有「小幅助益」。

但他在報告中警告：「若地緣局勢再起波瀾、關鍵基礎設施遭網路攻擊，或政府更急切呼籲民眾備災，消費者可能短短幾天內，就從按部就班囤貨，變成恐慌搶購。」