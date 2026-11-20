美國連鎖賣場好市多（Costco）向來以員工福利及薪資制度受到關注，不過一名員工近日在社群平台Reddit發文吐露工作困境，表示自己時薪20美元（約新台幣660元），一周工作48小時，扣除相關費用後，實際領到的薪水僅750至850美元（約新台幣2.4萬至2.8萬元），直呼「根本無法維持生活」。他雖獲得另一份時薪18美元（約新台幣600元）的全職工作機會，家人卻勸他繼續留在Costco，讓他陷入去留兩難。

原PO以「在留下與離開之間掙扎」為題發文指出，自己的醫療保險目前不需要額外付費，但除此之外，繼續留在Costco還有哪些值得看重的好處？他也擔心自己年資較淺，究竟有多大機會能夠轉任全職。

貼文引發其他網友討論，有人認為，Costco長期發展仍值得期待，只要維持良好工作紀錄，持續申請內部職缺，取得全職職位並不困難，而且年資愈長，薪資也會愈好。也有人質疑，門市真的沒有其他部門需要人力嗎？

不過，原PO反駁，自己工作的門市其實人力吃緊，卻始終無法獲得更多工時，甚至曾出現戶外推購物車的工作只剩兩名員工負責的情況。他坦言，自己已經受夠管理階層，開始懷疑繼續留下是否值得。

有人建議原PO若想爭取更多工時可向區域主管反映，或另外找一份工作，但也有員工提醒，向上申訴可能招致管理階層報復，甚至被列入黑名單。

另有網友將矛頭指向Costco高層，認為執行副總裁米勒奇普（Gary Millerchip）推動的部分改革雖有正面效果，但大幅削減工時、造成人力不足的措施，反而可能增加管理階層的獎金。原PO隨後表示，自己已決定離職，直言討厭門市管理階層，未來不想再替Costco工作，形容這份工作根本是個陷阱。