由於國際油價回跌，以及投資人減碼人工智慧（AI）曝險部位，已使亞洲各國貨幣今年以來的走勢開始轉向。

亞洲對科技業動向最為敏感的新台幣對美元匯率，目前正逼近10年來低點，而馬元最近也相對疲軟。反觀原本弱勢的印度盧比，則因為能源價格下跌，以及外資重新買進印度股票而告上揚。

此種變動顯示從今年2月底美─伊開戰以來的9個月期間，主導亞洲貨幣走向的推力已經轉向。之前台灣、南韓及馬來西亞等高科技出口地的貨幣因AI榮景而受益，而印度及菲律賓等主要石油進口國貨幣大幅貶值，但現在情勢已然逆轉。

法國興業銀行新興亞洲策略專家Galvin Chia表示，「隨著油價回跌，及全球股市投資組合的資金配置轉變，亞洲匯市正通過轉折點」。

印度盧比是主要受益者。能源價格下跌，使印度展望好轉；而且印度股市與AI榮景的關係相對有限，使11月印度股市淨流入逾110億美元外資；流入額創新高，也將盧比匯率拉升到7個月來高點。

分析師指出，AI行情消退導致亞洲貨幣的表現分歧，並預料盧比仍將因為外資湧入印股而得到支持。

另一方面，亞洲以科技為主的地區則因為美國宣布新措施，加強管制中國取得先進晶片，以及影響東南亞資料中心的管制措施，使各地股、匯市受到干擾。馬元之前靠資料中心榮景加持，但現在投資人擔心美國的新措施是否會影響馬國出口；台灣股市指數11月已重挫逾15%，接近「空頭」走勢。

這種轉向有可能只是短期現象。11月布蘭特油價回檔約20%，但投資人還在等待中東衝突降低的明確信號；而且儘管AI股多頭行情受損，但投資人對AI股的胃口不減，摩根士丹利本周建議客戶將全球股市部位提高到「極限加重」，強調AI周期。