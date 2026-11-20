官方今天公布的數據顯示，受到能源與食品價格上漲帶動，日本10月通貨膨脹再度加速，排除波動較大的生鮮食品後，核心通膨率升至2.2%。

法新社報導，根據日本總務省數據，日本10月核心消費者物價指數（CPI）年增2.2%，高於9月的2.1%以及8月的1.7%，但略低於彭博（Bloomberg）訪調經濟學家預估的2.3%。

央行日本銀行（Bank of Japan）上個月宣告通膨已達成2%目標，並預期在人工智慧（AI）需求帶動半導體等廣泛商品與服務價格上漲的推動下，未來幾個月通膨走勢將「明顯高於2%」。

今天公布的通膨數據，可能會強化日本央行進一步緊縮貨幣政策的理由。隨著通膨壓力升溫，市場預期日本官員將於12月升息。

近幾個月來，日本政府針對汽油與電力的補貼措施有助減輕伊朗戰爭對能源價格的衝擊，但部分補貼現已縮減。

凱投宏觀公司（Capital Economics）經濟學家蒂利安特（Marcel Thieliant）表示，補貼縮減在其中發揮了作用，「電價通膨1年來首度轉為正成長」。

蒂利安特說：「雖然政府將在冬季恢復補貼，但力道並不會比平時更優渥。在未受補貼的費率創下歷史新高的情況下，公用事業價格很快就會以兩位數速度上漲。」