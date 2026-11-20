駭客今天入侵一家第三方服務供應商，導致Visa、萬事達卡（Mastercard）及摩根大通（JPMorgan）的客戶資料外洩。在近期接連發生多起科技系統故障事件後，這次資料外洩進一步加深了民眾對網路安全的疑慮。

「華爾街日報」指出，數千名Visa、萬事達卡及摩根大通用戶的資料遭到一個勒索軟體駭客組織外洩。一個名為n0n的勒索軟體駭客組織已宣稱對這次攻擊負責。

金融服務業者表示，駭客入侵第三方業者並洩露用戶資訊，但並未造成服務中斷。

Visa發言人表示，這次事件並未影響信用卡卡號等付款資料，Visa自身的系統也未遭入侵或受影響。發言人補充說，事件涉及一家位於亞太地區的第三方服務供應商。

萬事達卡發言人向媒體表示，這起事件導致「參加某項特定福利計畫的部分持卡人，有少量資訊外洩」。目前資料外洩情況已獲得控制。

摩根大通發言人則指出，為該公司提供服務的第三方業者遭到攻擊。摩根大通認為，攻擊者取得了部分行銷資料，其中可能包括客戶姓名及電子郵件地址。

美國網安諮詢公司「記錄未來」（RecordedFuture）的專家巴里塞維奇（Andrei Barysevich）表示，n0n組織會竊取企業資料，隨後試圖藉此勒索企業。

巴里塞維奇指出，該組織9月底在一個網路駭客論壇註冊帳號，並向已成功入侵企業網路的駭客提出分潤條件，只要提供最初入侵企業網路的管道，就能分得部分勒索所得。此外，該組織只鎖定年營收至少1000萬美元，且位於非俄語系國家的企業。

3家金融服務業者均未公布遭到駭客入侵的第三方公司名稱。