美國聯準會（Fed）官員周四接連對通膨居高不下表達關切，但對升息步調及如何向市場說明政策，則各有主張。芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比不排除12月擴大升息幅度，理事巴爾也認為須進一步調整政策；費城聯邦準備銀行總裁鮑爾森則說，10月支持按兵不動，考量的是升息速度，並非改變方向，關鍵在讓市場理解Fed會如何因應經濟變化。

2026-11-20 09:22