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日韓股市大跌！史上最大IPO救不了AI股 韓股一度重挫4.1%
日韓股市周五開盤重挫，Anthropic史上最大IPO未能重振AI股買氣，美股隔夜大跌後，亞洲科技股接續遭到拋售。南韓Kospi指數一度下跌4.1%，日本日經225指數跌3.2%，東證指數跌2%。
MSCI亞太指數跌至4月以來最低，11大類股全面下跌，科技股跌勢最重，三星電子、SK海力士和軟銀是主要拖累。亞洲晶片股指數下跌2.1%。
日本半導體和金屬股領跌，東京威力科創下跌6%，JX先進金屬下跌5.5%。
Capital.com資深分析師羅達（Kyle Rodda）說，Anthropic的IPO雖轟動市場，仍不足以消除投資人對AI行情及整體股市前景的疑慮。
匯市方面，美元兌日圓報159.80日圓，高於周四東京股市收盤時的159.50日圓。投資人也緊盯公債殖利率、原油價格，以及日本官員是否針對日圓近日貶值發表談話。
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