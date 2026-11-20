美國眾議院公布文件顯示，商務部今年核准輝達（NVIDIA）和超微（AMD）向中國大陸出售近88萬顆AI晶片，部分買家被國防部列入涉嫌協助大陸軍方的企業名單，使出口審查再受國會質疑。另一方面，加州檢察長已向輝達發出傳票，調查先進晶片或機密資訊是否遭大陸不當取得，以及輝達是否誤導投資人。

眾院外交委員會周四公布的出口許可資料顯示，輝達和超微合計申請向大陸出口340萬顆AI晶片，商務部工業暨安全局（BIS）最終核准逾87.9萬顆。文件未交代各家獲准採購的大陸企業申請的是哪款晶片，核准數量也不等於實際出貨量。

截至5月，騰訊、阿里巴巴、百度和比亞迪合計獲准採購27.2萬顆舊款AI處理器。其中，騰訊獲准採購15萬顆；阿里巴巴申請約95萬顆，僅獲准7.5萬顆。騰訊、百度和比亞迪的申請數量則全數獲准。

買家被列入涉軍名單的時點，是這批文件的焦點。美國國防部今年2月一度將阿里巴巴、百度和比亞迪列入黑名單，隨後撤回，6月更新又納入。因此，商務部核准出口許可時，這三家公司尚未正式列名。騰訊則早在2025年1月就被列入所謂的「1260H名單」。

眾院外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）在黃仁勳遭撤換一周後公布這份資料，讓輝達和川普政府是否充分落實對陸出口管制，再度受到檢視。馬斯特另外指出，文件也顯示，輝達曾申請透過疑似掩護晶片走私的公司，向大陸企業出售AI晶片。

這些資料料將加重國會對商務部和BIS的審查壓力。負責BIS的商務部次長凱斯勒（Jeffrey Kessler），也遭議員追問輝達是否曾介入晶片走私調查。

馬斯特的委員會已要求凱斯勒12月初出席聽證會，但他尚未公開同意。眾院外交委員會民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）也要求商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和凱斯勒出席公開聽證，並批評BIS核准先進晶片輸陸時，審查不足。

黃仁勳預定12月1日向眾院三個國安相關委員會進行閉門簡報。盧特尼克也已同意向參院銀行委員會簡報，但日期尚未敲定。

輝達發言人說，審查和核准程序歷時逾半年，許可附有嚴格條件，數量也受到限制。

川普2025年底在黃仁勳積極遊說後，同意輝達向獲准的大陸買家出售舊款H200處理器，出口申請隨之湧入。超微也獲准出售Instinct MI325X晶片。

今年1月公布的規則允許BIS逐案核准這兩款處理器出口，但附有多項條件，包括美國政府可取得相關營收的25%。H200屬於輝達Hopper系列，比最新的Vera Rubin落後兩個世代。

截至10月的三個月，輝達對陸H200銷售帶來24億美元營收，約占資料中心營收2.2%；前一季大陸剛開放採購時，占比不到1%。不過，代執行長柯蕾絲周二在法說會上說，輝達已停止所有H200輸陸，即使已獲美國政府核准，也不再出貨。

商務部本周另公布新規，試圖阻止大陸企業透過海外資料中心，遠端使用AI處理器，使美國晶片業者拓展大陸市場更加困難。

在國會追查出口許可之際，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）周四另宣布，已向輝達發出傳票，索取資料，以釐清公司是否違反加州企業證券法。

邦塔辦公室正調查，輝達的行為是否導致先進晶片或機密資訊遭大陸不當取得，以及輝達是否就相關情況誤導投資人。

邦塔說：「輝達和前執行長的行為大有可疑之處，包括輝達可能誤導投資人的情形。輝達捲入的跨國風波雖然錯綜複雜，但加州企業證券法的基本原則很清楚：企業不得誤導投資人。」

超微同日也遭做空報告狙擊，周四股價重挫7.7%。Hunterbrook Media指出，超微在大陸有龐大的供應鏈和業務，美國若進一步收緊晶片出口管制，勢必受到衝擊。旗下基金Hunterbrook Capital也透露，已放空超微股票。

Hunterbrook Media說：「目前多數超微處理器受到的出口限制不多，問題是，超微未來成長卻仰賴管制更嚴格的晶片。」報告也提到，超微晶片要在伺服器上運作，需要搭配軟體。報告聲稱，發現有人使用某些須經美國政府許可的軟體，卻沒有拿出直接證據，也沒有附上超微的回應。

超微否認有不當行為，並說Hunterbrook的指控曲解該公司的商業做法和往來關係。發言人強調，公司遵守適用的美國出口管制法規，並在全球營運中維持嚴謹程序，確保合規。