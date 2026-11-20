美國商務部先進晶片出口管制新規今天生效。路透社今天引述知情人士消息指出，根據台積電指引，受影響中國客戶原則上只能使用較成熟的28奈米及40奈米製程。相關限制將封堵中國業者研發輝達替代產品。

美國商務部新規除了限制中國企業透過海外資料中心取得先進AI算力，也進一步收緊中國晶片設計業者委託海外晶圓代工廠製造先進晶片的出口管制規定。

繼金融時報報導，台積電與三星已暫停部分對中國客戶的晶片出貨。路透社今天進一步指出，台積電過去可以透過檢查中國客戶所設計晶片的運算能力及技術規格，確認是否符合美國出口管制標準。若未達管制門檻，部分訂單便可免於申請出口許可證。

但根據新規，台積電已不能再透過這套驗證程序排除出口管制。相關先進晶片原則上將被推定受到美國出口管制，除非符合特定例外規定，否則必須取得出口許可證。

2名知情人士表示，台積電正收緊對中國晶片設計業者的限制，暫停部分先前獲准的先進製程訂單；台積電已指示，受影響的16奈米及以下製程訂單必須暫停，除非客戶取得美國出口許可證；中國晶片設計業者原則上只能使用較成熟的28奈米及40奈米製程，前提是其晶片不得使用高頻寬記憶體（HBM），也不需要先進封裝技術。

目前多數領先的AI晶片採用7奈米或更先進製程生產，高頻寬記憶體可讓處理器處理AI應用所需的龐大資料量，而先進封裝技術則能整合晶片與記憶體，提升運算能力。

一名知情人士表示，在新規生效之前，部分中國AI晶片設計業者仍可取得台積電的7奈米製程服務。路透社無法獨立查證這些晶片究竟是透過何種安排進行製造。

報導並指出，此舉可能進一步限縮中國企業製造高效能AI處理器的管道，使北京當局更難開發國產晶片，以取代由輝達（Nvidia）設計、台積電製造的AI晶片。

相關措施對於正在開發輝達處理器替代產品的中國企業形成衝擊，包括獨立晶片設計公司，以及已自行研發晶片的科技巨頭。

美國政府核准的晶片設計業者名單包括輝達、超微（AMD）、蘋果（Apple），以及台灣的聯發科和瑞昱，但沒有任何中國企業。

知情人士指出，台積電的指引也要求，對客戶的營運所在地、母公司、主要股東、封裝服務供應商及出貨路線，進行更嚴格的審查。

相關查核範圍也涵蓋透過海外子公司或中間商提出的訂單，包括位於台灣、美國、歐洲、日本及東南亞的企業。