今晨六家外媒首頁幾乎被Anthropic上市消息主導。華爾街日報、華郵、金融時報、衛報與路透都以其創紀錄IPO為最突出新聞，但報導同時呈現上市首日股價上揚與美股全面下挫的反差。美聯社則將重點放在川普亞洲行呈現的不同外交路線。

華爾街日報

Anthropic上市首日漲17% 美股仍全面重挫

Anthropic IPO Updates: AI Giant's Shares Jump, But Nasdaq, Dow Fall Again

摘要

人工智慧公司Anthropic於19日完成史上最大首次公開發行（IPO），募資逾810億美元，股價以97.17美元收盤，較83美元發行價上漲17%。但上市熱潮未能拉抬大盤，那斯達克指數下跌2.2%，道瓊工業指數重挫約1100點，科技股賣壓持續。

為何重要

Anthropic創紀錄上市仍無法扭轉科技股跌勢，凸顯投資人對個別AI企業的追捧，與對整體產業估值及獲利前景的疑慮並存。

華盛頓郵報

Anthropic史上最大IPO募資790億美元 收盤估值達1.8兆美元

Anthropic shares soar in stock market debut

摘要

Anthropic在19日創下史上最大IPO紀錄，向新投資人募得790億美元，另透過私募籌得260億美元，合計籌資1050億美元。股價首日收在約97美元，較發行價上漲17%。依華郵採用的計算方式，公司收盤估值約1.8兆美元。Anthropic目前仍未獲利，但最近一季營收較去年同期成長11倍。

為何重要

巨額募資將支撐Anthropic擴建資料中心及購買AI晶片，但公司必須證明營收成長足以支付龐大的運算投資，才能支撐目前估值。

金融時報

Anthropic創紀錄募資810億美元 上市首日收漲17%

Anthropic shares jump 17% after record Wall Street listing

摘要

Anthropic上市首日收漲17%，股價約97美元，創下810億美元的IPO募資紀錄。該公司共發行9.8億股，盤中股價一度較發行價上漲39%，收盤市值約1.3兆美元，完全稀釋後估值約1.75兆美元。執行長達里歐．阿莫戴與共同創辦人丹妮拉．阿莫戴主持那斯達克敲鐘儀式。

為何重要

這次上市為Anthropic取得巨額擴張資金，也讓AI模型開發商正式進入公開市場，接受投資人對獲利能力、治理結構與長期成本的檢驗。

衛報

Anthropic上市首日漲17% 市值達1.3兆美元

Anthropic closes first day of public trading at $1.3tn valuation after largest-ever IPO

摘要

Anthropic於19日正式在美股掛牌，首日收盤股價約97美元，較83美元發行價上漲17%，市值達1.3兆美元，完全稀釋後估值約1.75兆美元。公司以發行9.8億股募得813億美元，超越SpaceX今年6月創下的750億美元紀錄。不過，股價已從盤中111.50美元高點回落，同日美國主要股價指數也全面下跌。

為何重要

Anthropic是首家上市的頂尖AI模型開發商，其市場表現將成為衡量AI產業投資熱潮的重要指標，也讓龐大運算成本與長期獲利能力接受更直接的檢驗。

路透

Anthropic上市估值衝上2兆美元 AI股熱潮仍難挽美股跌勢

Anthropic's blockbuster debut tests Wall Street's faith in AI boom

摘要

Anthropic在那斯達克上市募資810億美元，股價以111.50美元開盤，較83美元發行價高出34%，依完全稀釋股權計算，當時估值約2兆美元。不過，股價隨後回落，最終收在97.17美元。AI類股近期持續承壓，市場也關注Anthropic近9000億美元的運算相關承諾，以及未來能否實現獲利。

為何重要

Anthropic成為首家上市的尖端AI模型開發商，將成為衡量產業價值的重要指標，其股價表現也反映市場對AI投資熱潮的信心與疑慮。

美聯社

川普先會日澳印再與習近平、普亭同桌 兩場峰會凸顯外交路線差異

Everyone is a friend: Trump’s meetings in Asia show his varied approaches to shifting world order

摘要

美國總統川普本週亞洲行先於17日在馬尼拉與日本首相高市早苗、印度總理莫迪及澳洲總理艾班尼斯舉行四方安全對話領袖會議，19日再於深圳與中國大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭舉行首次三方峰會。前者就人工智慧、網路安全及海上監控提出合作計畫，後者則發布以反對核戰爭、改革聯合國為主的象徵性聲明。

為何重要

兩場會議呈現美國外交政策的不同方向：一方面維持與印太民主盟友的安全合作，另一方面直接與中俄協商大國關係及國際秩序。

（本文與AI協作）