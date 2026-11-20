歐洲議會12位跨黨團議員發表聯名信，要求歐盟針對中國造成市場扭曲的情形採取積極的系統性應對措施。如果市場扭曲與非市場產能過剩的問題未獲解決，歐盟將有超過100萬個工作機會面臨風險。

這份名為「北京會談後續追蹤：歐盟急需針對中國市場扭曲採取系統性應對措施」的聯名信，由12位不同國家、跨黨團的歐洲議會議員共同簽署，其中包含曾經被中國制裁的斯洛伐克籍議員萊克斯曼（MiriamLexmann）。

這封信件的收件人為歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maroš Šefčovič）。寄件日期是16日，並於今天晚間由萊克斯曼對外公開。

這份信件指出，對於歐盟與中國在今年10月於北京舉行的雙邊貿易會議中，就中國油電混合汽車出口節制達成初步協議，以及中國承諾放寬關鍵原物料許可限制等成果表示歡迎。

然而，這樣的結果僅是提供暫時喘息的空間，並不能取代更快速的監管簡化，也無法全面防禦歐洲工業基礎受到系統性市場扭曲的情況。

信中強調，歐洲製造業面臨的經濟現實依然險峻。歐盟對中國的年度貿易逆差超過3600億歐元，從汽車、鋼鐵到電池生產等產業都面臨生存壓力。產業界代表警告，短期內恐將有多達30萬個工廠的工作機會遭裁撤；另有統計顯示，如果市場扭曲與非市場產能過剩的問題未能解決，整個歐盟將有超過100萬個工作機會面臨風險。

這份信件點名接受國家補貼的中國生產商正持續掏空歐洲的供應鏈。若沒有跨產業適用的保障措施，僅僅限制單一汽車類別的出口，將無法解決系統性的產能過剩問題。

信件中也引述「德拉吉報告」（Draghi Report）強調，數十年的過度監管加上不公平的外國競爭，使歐洲企業處於極度不利的競爭地位。

12位歐洲議會議員在信中呼籲歐盟執委會，必須在此關鍵時刻確保速度與效率，重新調配人力與財務資源，以確保能迅速回應、保護歐洲的產業免受非市場行為侵害，並透過破除內部法規繁文縟節來提升競爭力。

他們強調，如果僅依賴暫時性的緩解，而非結構性的執法，歐盟最終只會變得更加脆弱、喪失經濟安全，並侵蝕人民的工作、企業與生計。歐盟執委會需要投入所有可用的人力與資源，系統性地應對這項嚴峻威脅。