台積電ADR周四下跌2.9%，收在352.09美元，較台北交易溢價10.4%。

台指期夜盤跌500點至38,107點，跌幅1.3%。台灣加權股價指數周四大跌1768.02點收在38,426.89點。台積電（2330）跌3.5%收在2,100元。

美國股市周四由漲轉跌，Anthropic史上最大首次公開發行股票（IPO）首日大漲17%作收，仍未能止住AI股賣壓。投資人對龐大AI支出能否帶來足夠獲利、業者舉債負擔及升息前景的疑慮未消，三大指數終場均跌逾2%，道瓊重挫逾1,100點，那斯達克指數則從早盤上漲2.1%翻落，全天震盪超過4個百分點。

道瓊工業指數下跌1,101.11點，跌幅2.2%，收49,097.06點，逼近從高點回跌一成的修正門檻。標普500指數下跌147.80點，跌幅2%，收7,175.83點，連跌六個交易日，為2024年4月以來最長跌勢。那斯達克綜合指數下跌550.69點，跌幅2.3%，收23,879.20點。費城半導體指數下跌2.4%。

AMD重挫7.7%。做空機構指控，一家被列入黑名單的大陸企業及其關係企業，不斷被發現使用AMD韌體。AMD否認有不當行為，並說相關指控曲解公司的商業做法和往來關係。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,318.44 -2.90 2,100.00 10.40

日月光投控 ASX 501.93 -6.24 504.00 -0.41

聯電 UMC 88.24 -4.01 88.20 0.04

中華電 CHT 163.14 -0.14 166.00 -1.72

註：價格單位為新台幣元；溢價率負值代表折價。