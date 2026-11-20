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美股收挫 Anthropic漲逾17%未能帶動大盤
人工智慧（AI）巨擘Anthropic今天掛牌交易，終場上漲逾17%，但上市首日的亮眼表現未能帶動整體股市走揚，美股4大指數今天收盤皆下挫逾2%。
法新社報導，Claude聊天機器人的開發商Anthropic將每股發行價定為83美元，募資逾800億美元，超越富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）6月創下的首次公開發行（IPO）規模。
但Anthropic在紐約那斯達克市場開始交易後，短短幾分鐘股價就突破110美元，使這家公司的市值一度膨脹至超過2兆美元，終場則收在97.17美元，漲幅逾17%。
主要指數部分，道瓊工業指數重挫1101.11點或2.19%，收報49097.06點。
標普500指數下挫147.80點或2.02%，收在7175.83點。
那斯達克指數挫跌550.68點或2.25%，收23879.20點。
費城半導體指數下滑233.07點或2.41%，收9419.72點。
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