Anthropic本周在納斯達克全球精選市場（Nasdaq Global Select Market）上市，股票代號為「ANT」。然而，這場被形容為史上規模最大的首次公開募股（IPO），在距離上市僅剩一周之際卻遭遇一個巨大的變數：輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳因婚外情事件宣布辭去執行長。Anthropic IPO 會因此受影響嗎？

2026-11-20 06:00